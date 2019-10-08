Общество

Жители малых городов больше смотрят телевизор, чем жители крупных

Жители городов с населением 100 тысяч человек смотрят телевизор больше, чем население крупных городов, особенно значительна разница для аудитории в возрасте от 4 до 17 лет, показало исследование MediaScope. Как пишут «Ведомости», компания опубликовала данные по телеаудитории малых городов впервые.

В малых городах дети в возрасте от 11 до 17 лет смотрят телевизор почти в полтора раза дольше, чем сверстники в крупных городах (1 час 45 минут против 1 час 14 минут), дети 4–11 лет – почти на четверть дольше, а молодежь 18–24 лет – на 15%, показал анализ данных за август и сентябрь 2019 года.

В целом в городах с населением 100 тысяч человек телевизор смотрят в среднем по 3 часа 47 минут в сутки против 3 часов 11 минут в крупных городах. В малых городах телевизор каждый день смотрят 67% населения, в крупных - 61%.

Последние 20 лет MediaScope предоставляла данные по измерению аудитории только в городах с населением более 100 000 человек, поскольку в такой аудиторией были больше заинтересованы рекламодатели. В последние годы телеаудитория в крупных городах сокращается, особенно среди молодежи, поэтому каналы пытаются собрать максимум данных по всей своей аудитории. Поэтому в 2019 году MediaScope установила пиплметры в домах жителей малых городов, летом начала измерять телесмотрение на дачах, а с 2020 года начнет поставлять данные по всей стране.