Общество

В Псковской транспортной прокуратуре состоялась встреча с ветераном

В Псковской транспортной прокуратуре состоялась встреча с ветераном Дмитрием Куделько. Он работал в органах прокуратуры с 1994 по 2008 года на различных должностях, из них с 2001 по 2007 года в должности Псковского транспортного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дмитрий Куделько поделился событиями своей профессиональной деятельности, обратился к действующим работникам прокуратуры с напутственными словами и пожеланиями.

В конце встречи коллектив Псковской транспортной прокуратуры поблагодарил его за содержательную беседу и существенный вклад в деятельность органов прокуратуры.

Встречи с ветеранами оказывают положительное влияние на становление и формирование профессиональных качеств молодых работников, воспитание преданности делу и традициям органов прокуратуры.