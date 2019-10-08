Общество

Органы соцзащиты Псковской области получат 28 спецавтомобилей по нацпроекту «Демография»

Органы социальной защиты Псковской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» получат 28 специализированных автомобилей «Лада Ларгус». Поставка транспорта планируется в конце октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Автомобили оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан и предназначаются для доставки пожилых людей из отдаленных деревень в лечебные учреждения для прохождения медицинских обследований и диспансеризации. Новый автотранспорт получит каждый муниципалитет Псковской области, в Псковский и Великолукский районы будет направлено по два спецавтомобиля.

Для закупки транспорта из федерального бюджета выделено 24,4 млн рублей. На эти средства также дополнительно приобретен микроавтобус с механизмом для погрузки и перевозки маломобильных граждан. В Комитете по социальной защите Псковской области рассказали, что он уже поступил в Псковскую области и проходит процедуру регистрации.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году в регионе более 70% пожилых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, смогут воспользоваться бесплатной доставкой до лечебного учреждения. Для достижения этих целей в Псковской области планируется дальнейшее увеличение мобильных бригад.

Также в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Псковской области откроются гериатрическое отделение в Великолукской межрайонной больнице и специализированный центр по оказанию медицинской помощи пожилым людям на базе Псковского госпиталя ветеранов войн.