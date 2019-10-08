Общество

Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов находится в рабочей поездке в Пскове

Начало рабочей поездки в Псков генерал-майора внутренней службы Александра Крымова было отмечено встречами с постоянным и переменным составом Псковского филиала академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В ходе встреч с личным составом начальник Академии ФСИН России ответил на вопросы сотрудников и курсантов, связанные не только с перспективами реализации образовательных программ с учетом закрепленных за филиалом направлений подготовки, дальнейшим совершенствованием и укреплением научного потенциала, но и перспективами развития учебно-материальной базы, авторитета и престижа учебного заведения в масштабе региона и УИС.

Отметим, что такие встречи Александра Крымова во время его рабочих поездок в Псков стали уже традиционными. У сотрудников и курсантов есть возможность лично задать вопросы начальнику академии и получить на них исчерпывающие ответы. В свою очередь руководитель образовательной организации видит позицию коллектива в вопросах, решение которых зависит от слаженной работы всех служб Псковского филиала академии и личного участия каждого сотрудника и работника.

За высокие достижения и добросовестное исполнение своих обязанностей ряд сотрудников Псковского филиала академии были удостоены почетных грамот и благодарностей Академии ФСИН России.

Кроме этих наград генерал-майор внутренней службы Александр Крымов вручил памятные медали «85 лет Академии ФСИН России» особо отличившимся сострудникам.