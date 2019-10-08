Общество

Фотофакт: «Доступная среда» как преодоление

Я живу на Запсковье и каждый день сталкиваюсь с издержками так называемой «доступной среды», созданной в нашем микрорайоне.

Каждый день мы вместе с младшим ребенком на коляске забираем старшего из школы №22 и преодолеваем эту «комфортную» «доступную» среду. И каждый раз думаю: ладно я могу перенести, приподнять коляску с ребенком, а люди с ограниченными возможностями?

Я понимаю, что они не так часто выходят на улицу. Так еще и пандусы у нас не везде есть в домах!

Но и для мам с колясками это тоже преодоление. Мой ежедневный маршрут - от улицы Труда, 58, вдоль улицы Новоселов до 22-й школы. Там всюду такие бордюры, через которые нужно скакать.

А вот вход на территорию школы №22 со стороны Архива. Человек на инвалидной коляске здесь не проедет.

Олеся