Общество

Противопожарный инструктаж провели сотрудники регионального МЧС в деревне Дубрава и СНТ «Вишня» Великолукского района

8 октября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам в рамках проведения сезонной операции «Отопление» и с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, а также проведения противопожарного инструктажа с гражданами и лицами категорий неблагополучных и одиноких престарелых граждан был осуществлен профилактический рейд в деревне Дубрава и СНТ «Вишня» Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе профилактического мероприятия распространены памятки о мерах пожарной безопасности, 24 листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Детская шалость», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов», проинструктировано 14 человек под роспись, проведено обследование 7 жилых домов.

До граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов и газового оборудования. Жителям разъяснены основные причины возникновения пожаров и гибели людей при пожарах.

Собственникам садовых и приусадебных участков ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.