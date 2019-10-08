Общество

Реконструкция площади Ленина практически никак ее не изменит - Владимир Шуляковский

Реконструкция площади Ленина практически не внесет никаких изменений в ее планировку и будет больше похожа на небольшой ремонт. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал архитектор Владимир Шуляковский, подводя итоги сегодняшнего заседания научно-методического и экспертного Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Из новшеств, которые ждут центральную площадь города, по его словам, лишь появление небольшого фонтана и увеличение числа скамеек.



Фото Владимира Шуляковского, группа «Защитим исторический Псков», Facebook

«Методсовет подавляющим числом голосов при одном голосе против решил, что площадь Ленина в ее существующим виде и так хороша, поэтому ее планировку нужно оставить без изменений. Реконструкция скорее будет напоминать минимальный ремонт. Площадь в настоящее время выполняет две функции - парады два раза в год и места для отдыха - посиделки на скамеечках. Никаких дополнительных общественных пространств там обустраивать не будут, хотя, на мой взгляд, городская площадь могла бы быть и организованным местом для проведения митингов, праздников, ярмарок, вернисажей, концертов и даже для размещения новогодней ели, которая на данном этапе у нас устанавливается не понятно как посередине транспортной развязки. Но методсовет решил, что ничего этого не нужно. Все и так хорошо, ничего менять надо», - прокомментировал Владимир Шуляковский.

Фонтан, который может появиться на площади Ленина после реконструкции, как отметил архитектор, будет маленьким и незаметным. Дорожки же, как и прежде, будут ориентированы на памятник Ленину.

«Всеми был отмечен низкий уровень проектирования площади (проект разработал «ПромЖилСтрой» за 281 651 рублей - от ред.). Архитектор - анонимный, нам так и не было названо его имя. Ландшафтного архитектора тоже не было. Был только некий дендролог, который разбирается, куда сыпать удобрение и как стричь деревья, но не как выстраивать ландшафты. Видимо, архитектурным освещением занимался электрик. Ни историко-архитектурного опорного плана, ни анализа видовых точек, ни транспортной схемы представлено не было. Тем не менее этому проекту дали дорогу в светлое будущее», - поделился Владимир Шуляковский.

Он также отметил, что прозвучало предложение обильно засадить площадь Ленина деревьями, но эту идею не поддержали.

Добавим, что ранее Владимир Шуляковский написал письмо главному архитектору Псковской области и главному архитектору нашего города, содержащее альтернативное эскизное предложение по реконструкции площади Ленина в Пскове.



Фото Владимира Шуляковского, группа «Защитим исторический Псков», Facebook

Автор эскиза заверил, что он выполнен на основе анализа и использования лучших, отмеченных жюри, предложений открытого архитектурного конкурса, проведенного администрацией Псковской области в 2009 году. Он подчеркнул, что в результате площадь стала бы «сложным, многофункциональным, композиционно насыщенным пространством, объединяющим и примиряющим между собой разные временные слои тысячелетней истории города».