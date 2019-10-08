Общество

Аварийный мост через Неведрянку начнут ремонтировать в следующем году

Объявлен аукцион на разработку проектной документации для ремонта аварийного моста через реку Неведрянка на автомобильной дороге общего пользования «Толкачево — Себеж — Заситино» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начальная цена контракта — 4,6 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

По решению губернатора Михаила Ведерникова, работы по капитальному ремонту моста начнутся уже в 2020 году после проведения всех конкурсных процедур. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт — на 2021 год.

Напомним, 2 недели назад на мосту произошло частичное обрушение конструкции. В результате происшествия пострадал один человек. При содействии комитета по здравоохранению Псковской области ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также по поручению губернатора Псковской области был принят ряд оперативных мер по организации новой схемы движения автомобильного транспорта в объезд аварийного участка и внеплановому ремонту моста.