Общество

Псковская область вошла в число лидеров в СЗФО по производству молока

Псковская область вошла в число лидеров среди субъектов Северо-Западного федерального округа по объему произведенного молока, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

По результатам первого полугодия 2019 года, в Псковской области произведено 99 тыс тонн, что позволило региону занять третье место в СЗФО. Соответствующие данные приводит Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

Кроме того, по итогам 2018 года, Псковская область вошла в ТОП-25 субъектов Российской Федерации по молочной продуктивности. Среднегодовой надой молока на одну фуражную корову в регионе в прошлом году составил более 5,6 тыс кг.

Крупнейшими производителями являются ООО «Слактис», ООО «Зеленая лига», ООО «Добручи-2», ООО «Агрофирма «Черская», ЗАО «Агрофирма «Победа», ООО «Племзавод «Вязье». Крупнейшим переработчиком молока выступает «Великолукский молочный комбинат».