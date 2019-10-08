Общество

На Комсомольской площади в Пскове могут разбить зеленую зону в рамках реконструкции

Набережную реки Великой в Пскове от Ольгинского моста до Комсомольской площади ждет реконструкция. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал архитектор Владимир Шуляковский, подводя итоги сегодняшнего заседания научно-методического и экспертного Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«Проект реконструкции набережной реки Великой (разработчик - ООО «Стройдормостпроект») выглядел гораздо симпатичнее и профессиональнее, чем проект реконструкции площади Ленина. Уровень проектных работ намного выше. Однако, поскольку речь идет о месте историческом, очень ответственном и очень сложном, принято решение сразу ничего конкретно не обозначать. Создана небольшая рабочая группа, в которую вошли специалисты, готовые в свободное время, без оплаты, на добровольных началах помочь довести проект до ума», - поделился он.

Смотрите также Реконструкция площади Ленина практически никак ее не изменит - Владимир Шуляковский

Архитектор добавил, что «сроки горят», поэтому корректировки будут вноситься достаточно оперативно.

Владимир Шуляковский отметил, что, на его взгляд, в представленном проекте реконструкции много хороших предложений. Одно из них – создать на Комсомольской площади зеленую зону. «Комсомольская площадь сейчас представляет из себя груду бесформенного асфальта, поэтому здесь предложено вокруг Собора Ионна Предтечи сделать зеленую зону. Я считаю, что это очень логичное и правильное предложение», - добавил он.

Также в рамках реконструкции появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Однако, по мнению архитектора, требуется еще серьезно поработать со схемой движения транспорта и «с некоторыми историческими моментами, которых там довольно много».

«Есть надежда, что в итоге получится что-то достаточно симпатичное», - заключил Владимир Шуляковский.