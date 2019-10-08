Общество

В Госдуме предложили ограничить выезд из России всех носителей секретных сведений

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил за введение ограничений на выезд из РФ не только для сотрудников ФСБ, но и ряда других инстанций, представители которых обладают секретными государственными сведениями. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вопросы возникают. И надо было, может быть, распространить это (ограничение на выезд для сотрудников ФСБ – «Интерфакс») и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции. Есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел», - сказал Затулин во вторник на заседании комитета.

С соответствующим замечанием он выступил в ходе дискуссии по уже внесенному в Госдуму законопроекту об ограничении на 5 лет выезда из РФ бывших сотрудникам ФСБ.

«Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них (носителей секретных сведений – «Интерфакс»). Напоминаю вам о нашумевшем случае с сотрудником администрации президента, который вдруг почему-то пропал, по фамилии Смоленков», - сказал Затулин. Он высказал мнение, что это замечание думский комитет по безопасности в дальнейшем учтет.

«Депутаты - секретоносители тоже», - отметил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил на заседании комитета, что «законопроект по сотрудникам министерства внутренних дел (об ограничении для них выезда из РФ - «Интерфакс») тоже есть, он внесен в правительство, но он находится на рассмотрении».