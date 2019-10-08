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Юлия Пересильд опубликовала фото с гастролей в Лондоне, которые посетила Хелен Миррен

Актеры Государственного театра наций отправились на свои первые гастроли в Лондон. В своих микроблогах многие звезды поделилась фотографиями, сделанными в столице Великобритании и рассказали о предстоящих спектаклях. Уроженка Пскова Юлия Пересильд, например, призналась, что взяла с собой в рабочую поездку двоих дочерей, пишет «Вокруг ТВ».

«Лондон… и Лондон с детьми это разные города!!! осваиваем этот город с детьми!!! Большая компания Рассказов Шукшина в Лондоне London Eye освоен», - сообщила в своем микроблоге актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. – Прим. ред.).

Также в микроблоге Юлии появилась фотография с гастролей. На снимке Пересильд запечатлена не только вместе с коллегами по театру, но и с такой голливудской звездой, как Хелен Миррен.

«Барбикан Рассказы Шукшина первые гастроли @theatreofnations в Лондон Хелен Миррен приехал Алвис… соскучились по нему… очень рада была его видеть Ооочень», – эмоционально рассказала о происходящем Юлия. К слову, на групповом снимке также засветилась и старшая дочь актрисы Анна. Девочка сидит на коленях у одного из членов труппы и счастливо улыбается.

Первые гастроли Театра наций в Лондоне проходят с 7 по 12 октября на сцене Barbican Theatre, российские артисты представят спектакли «Рассказы Шукшина» и «Иванов».

«Рассказы Шукшина» - первая работа в России известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль с аншлагами идет вот уже 11 лет. Эта работа отмечена множеством театральных призов и премий. Постановка была показана в США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Израиле, Польше, Чили, Китае и многих других странах.

«Иванов» был поставлен режиссером Тимофеем Кулябиным. Впервые эта пьеса Чехова, написанная драматургом по заказу антрепренера Федора Корша, была сыграна в ноябре 1887 года в историческом здании, где сегодня располагается Театр наций.

Вместе с Евгением Мироновым на гастроли отправились Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин и другие.