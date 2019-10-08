Общество

Прокуратура не досчиталась 106 камер в парках и на улице Свердлова в Пскове

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции улицы Свердлова в городе Пскове с реконструкцией прилегающих парковых зон в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» предусматривалась установка системы видеонаблюдения, в том числе монтаж и настройка камер видеонаблюдения в количестве 106 штук стоимостью 17 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в настоящее время камеры видеонаблюдения, приобретенные в рамках муниципального контракта, отсутствуют на местах их назначения и не эксплуатируются. При этом муниципальным заказчиком подписаны акты приемки и осуществлена оплата фактически невыполненных подрядчиком работ в полном объеме.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и осуществления уголовного преследования.