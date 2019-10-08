Общество

В Пскове закрыты на ремонт несколько кабинетов врачей и помещений поликлиник

В ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводятся плановые ремонтные работы отдельных помещений:

в поликлинике №1 по адресу Кузнецкая, 19,

в поликлинике №2 по адресу Коммунальная, 23,

в поликлинике №3 по адресу Индустриальная, 8.

Кроме того, проводятся плановые ремонтные работы всех помещений в кабинетах и офисах врачей по адресам:

улица Красноармейская, 26

улица Коммунальная, 81.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в В ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», на период ремонта прием пациентов указанных офисов проводится по адресу Киселева, 8 и Коммунальная, 23.

Окончание ремонтных работ ожидается в сроки до 1 ноября.

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приносит извинения за временные неудобства.

Справки по телефону: регистратура поликлиники №2: (8112) 56-78-15, (8112) 56-96-98, регистратура подразделения по адресу улица Киселева дом 8 телефон 29-83-60, приемная главного врача телефон 53 49 42.

Напомним, накануне в редакцию ПЛН обратилась псковичка с жалобой на закрытие отделения ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» на улице Красноармейской, 26.