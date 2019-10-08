Общество

88% россиян никогда не обращались к профессиональному психологу

88% россиян никогда не обращались к профессиональному психологу. В случае возникновения стрессовых ситуаций помощи ждут преимущественно от родственников, супругов и друзей, сообщает всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За последние девять лет на 11% увеличилась доля россиян, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко (29% в 2010 году и 40% в 2019 году). Также с 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами. При этом доля россиян, испытывающих стресс часто изменилась незначительно (15% в 2010 году и 17% в 2019 году), а тех, кто пребывает в нем постоянно – увеличилась с 3% до 8%.

О том, что часто или постоянно сталкиваются со стрессами, говорят преимущественно представители женской аудитории (29%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%). Напротив, о том, что испытывают стресс и сталкиваются с какими-либо неприятностями редко или практически никогда, чаще говорят мужчины (48%).

Относительно стратегий выхода из стрессовых ситуаций россияне делятся на две группы: тех, кто преимущественно обращается за помощью (58%) и тех, кто предпочитает искать выход из ситуации самостоятельно, без чьей-либо помощи (42%). Так, первая стратегия чаще распространена среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (66%), от 25 до 34 лет (74%), от 35 до 44 лет (74%), а также среди женщин (63%), жителей крупных городов: численностью более миллиона человек (69%) и от 500 до 950 тыс. чел. (62%).

Наиболее распространенными способами борьбы со стрессом среди россиян является самоуспокоение, настрой на позитивный исход ситуации (9%), анализ ситуации и поиск решения (9%) и использование успокоительных средств (7%). Еще 6% выходят из стресса при помощи занятий спортом, столько же стараются отвлечься от ситуации или сменить обстановку (6%). Справляются со стрессом посредством алкоголя 5% опрошенных, столько же обсуждают ситуацию с близкими людьми или работают (по 5%).