Общество

В Невельском районе состоялась профилактическая акция ГИБДД

«По дороге идешь, световозвращатель несешь!» - под таким девизом в Невельском районе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию с учащимися начальных классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Инспектор по пропаганде ГИБДД Вадим Царинков организовал с учениками Невельской общеобразовательной школы мероприятие, в рамках которого напомнил юным участникам дорожного движения о требованиях Правил дорожного движения.

В начале встречи все участники разделились на несколько команд, которым предстояло пройти пять станций. С заданиями на первой станции «Собери дорожный знак» все участники справились на «отлично». Затем ребятам предстояло ответить на вопросы автоинспектора и объяснить ту или иную ситуацию, в которую попадал сказочный персонаж «Незнайка». На третьей станции участники проявили свои творческие способности и с помощью световозвращающей ткани изготовили аппликации, которыми украсили свою верхнюю одежду. Все подопечные правильно оценили важную роль световозвращателей.

На следующих этапах юным пешеходам были продемонстрированы отрывки из мультфильмов, в которых сказочные герои нарушают требования безопасности. Ребятам было предложено написать письмо, в котором они обращаются к нарушителям и указывают на их ошибки, а также призывают к строгому соблюдению Правил дорожного движения.

После подведения итогов акции организаторы поощрили школьников грамотами и сладкими призами.