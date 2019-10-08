Общество

На самую качественную продукцию в стране это претендовать не может - саратовский депутат продегустировал тушенку Великолукского мясокомбината

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил продегустировать российскую тушенку, в том числе продукт от Великолукского мясокомбината. В результате он сделал несколько видеороликов на своем ютуб-канале «Дневник депутата».

Продегустировав тушенку от нескольких производителей, Николай Бондаренко отметил, что великолукский продукт производит самое лучшее впечатление из того, что «сегодня из банок выковыривали».

«Но это только на первый взгляд. Мы делали ставку на эту продукцию, поскольку она была самой дорогой и самой презентабельной, когда мы открыли банку, то, действительно, увидели, что это продукт наиболее высокого качества, чем другие. Но даже здесь у нас есть масса нареканий и вопросов. На самую качественную продукцию в стране это претендовать не может», - сделал вывод депутат.

По его словам, засчитать великолукскую тушенку как продукт первого сорта нельзя, она «точно не тянет» на это звание.

«Пару дней назад глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что современные российские ГОСТы лучше советских. Якобы современные ГОСТы предъявляют к продуктам гораздо более жесткие требования.

Я не знаю, в какой стране живет Абрамов, но в России лично я вижу обратную ситуацию. Чиновники делают все, чтобы максимально удешевить продукцию в угоду бизнесу и капиталистам. От этого страдает качество. В ход идут дешевые заменители, консерванты, химия. В том числе то самое пальмовое масло.

Конечной целью, помимо максимального извлечения прибыли - создать в сознании народа привычку питаться некачественными продуктами, потому что их проще производить. Для этого стандарты не только портят, но и создают негативный образ советских ГОСТов.

Я решил лично проверить, как изготавливается, как готовится, например, тушенка, выполненная по современным ГОСТам и стандартам, и, поверьте, я об этом сильно пожалел. Вся продукция оказалась, по сути некачественной. В некоторых банках мяса не оказалось вовсе, один бульон и соя», - поделился впечатлениями от съеденного на своей страничке в соцсети Фейсбук депутат.