Общество

Трагически погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб

Вчера, 8 октября, вследствие травм, полученных в ДТП, скончался заслуженный врач Российской Федерации, анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ПО Псковского перинатального центра Александр Шуб. Эту информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили на месте работы погибшего.

Напомним, по предварительным данным, пересекая проезжую часть на велосипеде, Александр Шуб совершил столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением водителя 1994 года рождения. С тяжелыми травмами врач был доставлен в Псковскую областную больницу, где впоследствии скончался.

Смотрите также Пожилой велосипедист скончался после столкновения с «БМВ» на улице Коммунальной в Пскове

О дате и месте прощания будет сообщено позже.