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Общество

Программу социально-экономического развития Псковской области завтра представит губернатор Михаил Ведерников в правительстве РФ

09.10.2019 11:01|ПсковКомментариев: 0

Программу социально-экономического развития Псковской области представит губернатор Михаил Ведерников в правительстве РФ завтра, 10 октября. Об этом он сообщил в ходе сегодняшней рабочей поездки на остров Залит, в рамках которой, в частности, обсуждается концепция развития Талабских островов.

Губернатор выразил надежду, что свое отражение в программе СЭР найдут и планы по островам. «На прошлой неделе я встречался с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, и он согласился, что Талабы могут быть одной из точек роста, если не региона, то муниципалитета. Посмотрим, на что нам дадут деньги, но мы бы хотели выстроить здесь инфраструктуру»,- отметил губернатор. 

Также он сообщил о планах приобрести новый катер для сообщения островов с землей. «Также хотим попросить еще один катер и баржу для полноценного вывоза мусора. Поборемся,чтоб эта строка в программе СЭР осталась. Если нет, будем подольше все это  реализовывать», - заключил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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