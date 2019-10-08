Общество

Исследование показало спад продаж ноутбуков в России

В январе-августе 2019 года в России было продано 1,37 млн ноутбуков против 1,56 млн за такой же период 2018 года, продажи снизились на 12%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GFК. В денежном выражении продажи снизились на 13%, с $875 000 до $761 000.

Выросли продажи только двух категорий ноутбуков: трансформеров и ультратонких, с шириной до 18 мм, сообщила компания. Продажи игровых ноутбуков снизились в штуках на 9,6%, при этом их средняя цена выросла в среднем за восемь месяцев на 1% в годовом измерении и на 8,8% в августе 2019 года.

Новых пользователей на рынке ноутбуков почти нет, сейчас люди покупают устройства на замену, объяснил гендиректор российского подразделения Acer Дмитрий Кравченко и добавил, что средняя цена устройства растет: средний показатель за первые восемь месяцев составил $552, а в августе – $567. В штуках ноутбуки покупают меньше, но при этом выбирают технику дороже, чтобы она прослужила дольше, сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Глава пресс-службы Asus Кирилл Погорелов связал спад продаж как с большой закредитованностью населения и общей экономической ситуацией в стране, так и с небольшим количеством новых высокобюджетных игр.

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», за первые восемь месяцев в России без учета b2b-продаж было продано чуть меньше 1,5 млн ноутбуков за 55,3 млрд рублей, и это меньше прошлогодних показателей на 12% в единицах и на 4% - в денежном выражении. В компании сообщили о росте средней цены устройства на 10%, до 30 тысяч рублей. В группе «Связной-Евросеть» подтвердили данные по росту средней цены на 10%, но для компании этот показатель теперь составляет 39 000 рублей.