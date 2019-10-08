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Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в пленарном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в городе Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Дмитрия Шахова.

Основная тема заседания - «Миграционная политика в сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в регионы Северо-Западного федерального округа, защита их прав и законных интересов». Два дня в стенах Мурманской областной думы участники делились опытом, обсуждали возможности создания благоприятных условий для мигрантов в северо-западных регионах, правовой защиты и социальной помощи выходцам из стран СНГ.

Участие в открытии пленарного заседания приняли председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков, а также руководители территориальных органов федеральной власти и органов исполнительной власти Мурманской области.

От лица губернатора Мурманской области Андрея Чибиса участников заседания приветствовал Александр Хомяков. Врио заместителя главы региона отметил, стратегическая цель областного правительства – увеличение численности населения Кольского Севера.

«Задача, поставленная губернатором области, – сократить количество отъездов северян и увеличить число приездов в регион, в том числе путем миграции соотечественников,особенно квалифицированных кадров, из ближнего и дальнего зарубежья. Главное – создать комфортные условия для работы, для жизни людей. Шаги, сделанные региональным правительством за последние 6 месяцев, дают уверенность в том, что новый план действий будет выполнен успешно», – подчеркнул Александр Хомяков.

В ходе пленарного заседания был представлен отчет о результатах реализации региональной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Так, за время действия программы в Мурманскую область переселилось более 7000 человек, средний возраст которых 34 года. 86% соотечественников имеют профессиональное образование, уровень трудоустройства составляет 65%. Особое внимание участников совещания вызвала информация о гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в системе образования региона, о работе центров проведения комплексного экзамена для иностранных граждан и лиц без гражданства, существующих на базе образовательных организаций региона, о проводимых массовых мероприятиях в сфере воспитания толерантного отношения к представителям различных национальностей и конфессий.

Про проблемы в сфере адаптации мигрантов с докладом выступила представитель Мурманского арктического государственного университета Екатерина Шарова. После доклада участники Координационного Совета отдельно обсудили проблему, состоявшейся на федеральном уровне, трансформации системы работы с мигрантами, а также актуальные проблемы в сфере адаптации мигрантов: слабое знание русского языка у мигрантов, отсутствие системных знаний о методике обучения лиц со слабым владением языком, недостаточное количество центров, оказывающих языковую и социальную поддержку мигрантам. Опытом работы по адаптации мигрантов поделились Наталья Боршуляк, рассказавшая о деятельности региональной общественной организации «Объединение украинцев Мурманской области», и Гусейналы Гусейнов, представивший участникам презентацию деятельности областной общественной организации «Культурный центр Азербайджан».

По итогам встречи Псковский Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов отметил, что, вопросы миграции в таком масштабе на этой площадке поднимаются впервые, но многие регионы Северо-Запада,учитывая складывающуюся демографическую ситуацию, активно привлекают соотечественников из стран бывшего СССР. Дмитрий Шахов особо поддержал позицию омбудсменов СЗФО и представителей органов власти Мурманской области, что эффективная работа в сфере миграционной политики возможна только при активном взаимодействии властей и общественных организаций, а также что, если в регионе созданы условия для устойчивого развития, для самореализации, для повышения благосостояния его жителей, то, конечно, в такой регион люди захотят приехать. При этом любые решения властей в миграционной сфере должны в обязательном порядке учитывать и соблюдение прав местного населения, уважение его культурных и исторических традиций, считает Дмитрий Шахов.

Участниками пленарного заседания было принято решение объединить усилия и использовать коммуникационные площадки всех сторон, для вынесения вопроса о законодательном регулировании данного вопроса на федеральный уровень. Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко заверил омбудсменов СЗФО, что правовой комитет парламентской Ассоциации СЗФО поддержит внесение в Государственную Думу России,выработанных КорСоветом предложений по совершенствованию федеральных законов.

В завершении Координационного совета опытом просветительской деятельности поделились организаторы социально-просветительского проекта «Конституция и Молодежь», реализуемого под патронажем Уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова.

По итогам работы Координационного совета были одобрены рекомендации и предложения различным органам законодательной и инсполнительной власти по совершенствованию работы в сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников в регионы Северо-Запад, защите их прав и законных интересов.