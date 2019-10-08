Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
не думай о Yota
Инвестклимат - благоприятный
Штраф за оскорбление коллектора
30 лет успеха
Как уменьшить платежи за землю?
Где переобуть машину?
Сапоги на первые морозы
и снова #Пушкинбал
Архитектор провалов
Дом от А до Я
Подарок «Лидеру»
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.10.2019 12:359 Власти Пскова потребовали демонтировать строительный лагерь на берегу Псковы 09.10.2019 11:500 Исследование показало спад продаж ноутбуков в России 09.10.2019 11:290 Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО 09.10.2019 11:240 Михаил Ведерников допустил возможность субсидирования транспортного сообщения Талабских островов с «материком» 09.10.2019 11:150 Члены ТОСа на острове им. Залита опасаются перехода причала в частные руки 09.10.2019 11:060 88% россиян никогда не обращались к профессиональному психологу
 
 
 
Самое популярное 08.10.2019 11:096 Странный предмет был обнаружен в реке Пскове 07.10.2019 20:154 Новое место в Пскове, где можно расстаться с правами 07.10.2019 10:1210 Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области 08.10.2019 15:5910 13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной 07.10.2019 07:4614 У псковского храма, включенного в список ЮНЕСКО, началось частное строительство - градозащитники
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Члены ТОСа на острове им. Залита опасаются перехода причала в частные руки

09.10.2019 11:15|ПсковКомментариев: 0

Задача ТОСов - не зарабатывать деньги, а создавать комфортные условия для проживания жителей. Как передает корреспондент, такую позицию озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании на острове имени Залита, на котором обсуждались основные направления работы ТОСа, который был недавно здесь зарегистрирован.

Члены ТОСа высказали желание взять в свои руки причал и катера, чтобы улучшить качество транспортного сообщения острова с землей, а также вернуть острова к жизни, чтобы молодежь захотела здесь жить. Также был поднят вопрос о возможностях зарабатывать деньги за счет деятельности ТОСа.

Между тем, губернатор подчеркнул, что основная задача ТОСа - не зарабатывать деньги, а помогать в создании комфортных условий для проживания на острове. «Пока звучит странно: "Вы нам то отдайте, се отдайте, и два катера". Надо создать комфортные условия для проживания. Смысл создания ТОСа в том, чтобы обсуждать, на что направить каждый рубль, который будет выделяться на острова»,- подчеркнул он.

В числе первоочередных задач Михаил Ведерников назвал защиту интересов тех, кто живет за счет рыбного промысла, повышение транспортной доступности.

Также он призвал использовать возможности паломнического туризма, чтобы деньги с этих услуг направлялись, в том числе, и на решение проблем островитян.

Представители ТОСа подчеркнули, что у них нет цели заработать, - есть желание защитить острова от частников, в том числе не допустить переход причала в частные руки. «Мы создали НКО с правом зарабатывания денег, и это нормально. Ни один рубль не будет потрачен впустую»,- пообещали члены ТОС.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 935 человек
09.10.2019, 11:570 Псковский студент лишился полумиллиона рублей из-за обмана приятеля 09.10.2019, 11:500 Губернатор обсудит с Минприроды вопрос выделения квот на рыбный промысел для жителей Талабских островов 09.10.2019, 11:500 Исследование показало спад продаж ноутбуков в России 09.10.2019, 11:490 Николай Рассадин станет гостем программы «Гайд-парк»
09.10.2019, 11:290 Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО 09.10.2019, 11:241 Премьера беби-спектакля состоится в Псковском драмтеатре 09.10.2019, 11:240 Михаил Ведерников допустил возможность субсидирования транспортного сообщения Талабских островов с «материком» 09.10.2019, 11:211 Интерактив: Водитель перегородил пешеходную дорожку на улице Гоголя в Пскове
09.10.2019, 11:150 Члены ТОСа на острове им. Залита опасаются перехода причала в частные руки 09.10.2019, 11:090 59 бутылок вина пытался провести нарушитель через границу в Себежском районе 09.10.2019, 11:060 88% россиян никогда не обращались к профессиональному психологу 09.10.2019, 11:050 На самую качественную продукцию в стране это претендовать не может - саратовский депутат продегустировал тушенку Великолукского мясокомбината
09.10.2019, 11:040 В Пскове перенесли остановку автобуса №8 09.10.2019, 11:010 Программу социально-экономического развития Псковской области завтра представит губернатор Михаил Ведерников в правительстве РФ 09.10.2019, 10:580 Трагически погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб 09.10.2019, 10:530 В Невельском районе состоялась профилактическая акция ГИБДД
09.10.2019, 10:400 Поэтапный план развития острова им. Залита представили местным жителям 09.10.2019, 10:190 Наш дом - испытательный полигон, жителей испытывают на выживаемость: в Заплюсье замерзают люди 09.10.2019, 10:020 В Пскове закрыты на ремонт несколько кабинетов врачей и помещений поликлиник 09.10.2019, 09:581 Об ограничении прав на земельный участок можно узнать в Кадастровой палате
09.10.2019, 09:503 Прокуратура не досчиталась 106 камер в парках и на улице Свердлова в Пскове 09.10.2019, 09:390 Великолучанин привлечен к уголовной ответственности за уклонение от погашения кредита 09.10.2019, 09:330 Три минометные мины нашли на улице Корниенко в Великих Луках 09.10.2019, 09:042 Пожилой велосипедист скончался после столкновения с «БМВ» на улице Коммунальной в Пскове
09.10.2019, 08:560 Пять сараев сгорели из-за поджога в Великих Луках, при пожаре пострадал мужчина 09.10.2019, 08:404 Жители города в Мексике привязали мэра к машине и проволокли по улицам за невыполненные обещания 09.10.2019, 08:342 Город Дно в Псковской области стал самым матерящимся городом в России 09.10.2019, 08:260 В России создали уникальные пленки для гибких экранов
09.10.2019, 08:130 Юлия Пересильд опубликовала фото с гастролей в Лондоне, которые посетила Хелен Миррен 09.10.2019, 08:050 Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды 08.10.2019, 22:020 В Госдуме предложили ограничить выезд из России всех носителей секретных сведений 08.10.2019, 21:542 Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Дно, обвиняемых в убийстве бывшего малолетнего узника концлагеря и ряде преступлений
08.10.2019, 21:400 В Печорском районе прошла акция «Если стаж от десяти – ты, водитель, не спеши!» 08.10.2019, 21:171 Псковская область вошла в число лидеров в СЗФО по производству молока 08.10.2019, 21:000 В ночь на 9 октября россияне увидят первый октябрьский звездопад 08.10.2019, 20:450 10 октября псковские приставы проведут «горячую линию»
08.10.2019, 20:343 На Комсомольской площади в Пскове могут разбить зеленую зону в рамках реконструкции 08.10.2019, 20:200 Противопожарный инструктаж провели сотрудники регионального МЧС в деревне Дубрава и СНТ «Вишня» Великолукского района 08.10.2019, 19:490 Фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода» пройдет в Пскове 08.10.2019, 19:391 В Россию приехал радиоактивный поезд
08.10.2019, 19:200 Instagram решил убрать вкладку «Подписки» ради приватности 08.10.2019, 19:100 Аварийный мост через Неведрянку начнут ремонтировать в следующем году 08.10.2019, 18:561 В Псковской транспортной прокуратуре состоялась встреча с ветераном 08.10.2019, 18:400 Интерактив: Опасный перекресток
08.10.2019, 18:2323 Реконструкция площади Ленина практически никак ее не изменит - Владимир Шуляковский 08.10.2019, 18:180 «Гонки по вертикали»: Проблема-2021, «Шишечка сверху» и время грибоискателя 08.10.2019, 17:590 Облачная погода и дожди ожидаются завтра в Псковской области 08.10.2019, 17:510 Фотофакт: «Доступная среда» как преодоление
08.10.2019, 17:444 Жители малых городов больше смотрят телевизор, чем жители крупных 08.10.2019, 17:414 В ЦБ сообщили, что уровень доступности жилья в РФ на 1 июля достиг исторического максимума 08.10.2019, 17:330 Органы соцзащиты Псковской области получат 28 спецавтомобилей по нацпроекту «Демография» 08.10.2019, 17:310 Более 40 млн рублей регион получит на реконструкцию областной универсальной библиотеки
08.10.2019, 17:250 Более чем на 12 млрд рублей пополнили региональный бюджет налоговики Псковской области с начала года 08.10.2019, 17:186 Интерактив: Чиновники не уважают княгиню Ольгу 08.10.2019, 17:140 Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов находится в рабочей поездке в Пскове 08.10.2019, 17:050 Жителя Острова будут судить за незаконное убийство лося
08.10.2019, 17:040 Псковские боксеры заняли призовые места в межрегиональном турнире 08.10.2019, 17:020 Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа 08.10.2019, 16:545 В России могут появиться умные лежачие полицейские 08.10.2019, 16:521 Незаконная охота стала причиной конфликта в Красногородском районе - источник
08.10.2019, 16:402 Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год 08.10.2019, 16:390 Делегация из Псковской области примет участие в международном форуме предпринимателей Балтийского моря 08.10.2019, 16:350 Проблему посещения детских садов детьми с сахарным диабетом обсудили в региональном парламенте 08.10.2019, 16:180 Нашелся пенсионер, потерявшийся в гдовском лесу 7 октября
08.10.2019, 16:110 Банк «Открытие» сильно снизил ставки по ипотеке 08.10.2019, 16:005 На улице Красноармейской, 26 закрыли отделение «Псковской городской поликлиники» 08.10.2019, 15:5910 13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной 08.10.2019, 15:433 Интерактив: «Вечные ценности» Детского парка Пскова
08.10.2019, 15:390 Человек, искренне преданный службе - Михаил Ведерников высоко оценил профессиональные качества руководителя регионального УФНС Анны Кутузовой 08.10.2019, 15:380 Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок 08.10.2019, 15:370 Губернатор Псковской области поздравил Юрия Лымаря с повышением по службе 08.10.2019, 15:340 Торговый центр «Максимус» приглашает гостей на свой день рождения
08.10.2019, 15:280 Представитель государственной инспекции безопасности дорожного движения встретился с сотрудниками ИК-2 08.10.2019, 15:234 Труп женщины с палками для скандинавской ходьбы обнаружен в Невельском районе 08.10.2019, 15:160 «Эхономика» с Валерием Лесниковым. ВИДЕО 08.10.2019, 15:143 Интерактив: На Московской, 4 рабочие ремонтируют крышу без касок и страховки. ФОТО и ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.