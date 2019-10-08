Общество

Члены ТОСа на острове им. Залита опасаются перехода причала в частные руки

Задача ТОСов - не зарабатывать деньги, а создавать комфортные условия для проживания жителей. Как передает корреспондент, такую позицию озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании на острове имени Залита, на котором обсуждались основные направления работы ТОСа, который был недавно здесь зарегистрирован.

Члены ТОСа высказали желание взять в свои руки причал и катера, чтобы улучшить качество транспортного сообщения острова с землей, а также вернуть острова к жизни, чтобы молодежь захотела здесь жить. Также был поднят вопрос о возможностях зарабатывать деньги за счет деятельности ТОСа.

Между тем, губернатор подчеркнул, что основная задача ТОСа - не зарабатывать деньги, а помогать в создании комфортных условий для проживания на острове. «Пока звучит странно: "Вы нам то отдайте, се отдайте, и два катера". Надо создать комфортные условия для проживания. Смысл создания ТОСа в том, чтобы обсуждать, на что направить каждый рубль, который будет выделяться на острова»,- подчеркнул он.

В числе первоочередных задач Михаил Ведерников назвал защиту интересов тех, кто живет за счет рыбного промысла, повышение транспортной доступности.

Также он призвал использовать возможности паломнического туризма, чтобы деньги с этих услуг направлялись, в том числе, и на решение проблем островитян.

Представители ТОСа подчеркнули, что у них нет цели заработать, - есть желание защитить острова от частников, в том числе не допустить переход причала в частные руки. «Мы создали НКО с правом зарабатывания денег, и это нормально. Ни один рубль не будет потрачен впустую»,- пообещали члены ТОС.