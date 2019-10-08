Общество

Доделать воркаут-площадку на острове им. Залита распорядился Михаил Ведерников

Доделать воркаут-площадку, установленную недавно на острове им. Залита, распорядился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, площадка обустроена на берегу Псковского озера по поручению главы региона по итогам его посещения острова 24 августа.

Сегодня Михаил Ведерников в рамках очередного выезда на остров осмотрел воркаут-площадку и убедился, что на конструкциях отсутствуют защитные «колпачки». «Надо доделать. А то вода затечет, и зимой раздует трубы», - заметил он.