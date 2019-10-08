Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с экс-губернатором Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудит с ним актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки, в том числе разработку программы социально-экономического развития региона и итоги сентябрьских выборов.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72, высказывайте свои суждения и задавайте вопросы гостю студии.