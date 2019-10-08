Общество

Николай Рассадин: Должность главы города нужно упразднить

Должность главы города нужно упразднить, должен быть просто председатель Псковской городской Думы и все. Такое мнение высказал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 9 октября.

«Кто такой глава города - это такая представительская должность, которая ничего не решает, все равно все вопросы решает Гордума. Глава города дарит цветы и режет ленточки, это нам всем известно», - заявил Николай Рассадин.

На вопрос, кто же тогда должен возглавить Псковскую городскую Думу, Николай Рассадин ответил, что в некоторых странах принята традиция, что главой местного парламента становится старейший депутат. «Это хорошая практика», - заявил гость.

Он также обратил внимание, что положительно относится к двуглавой системе управления. «Есть парламент, есть администрация. Нормальная парламентская форма правления. На данный момент меня не устраивает только то, что у нас есть глава города», - заключил Николай Рассадин.