Общество

Минтруд сообщил о праздничных выходных днях в 2020 году

С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2020 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной инспекции труда.

Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:

с 1 по 8 января,

с 22 по 24 февраля,

с 7 по 9 марта,

с 1 по 5 мая,

с 9 по 11 мая,

с 12 по 14 июня

4 ноября.

Следует отметить, что согласно статье 112 Трудового кодекса РФ выходной переносится на следующий за ним рабочий день в случае если нерабочий праздничный день приходится на субботу или воскресенье, также возможно переносить выходные субботы и воскресенья на другие дни. Поэтому в 2020 году выходные дни переносятся с воскресенья 23 февраля на понедельник 24 февраля, с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, с субботы 9 мая на понедельник 11 мая.