Общество

Состоялась встреча и. п. главы Пскова с представителем города-побратима из США

В среду, 9 октября, и.п. главы Пскова Елена Полонская провела рабочую встречу с директором международных программ Феррум колледжа из города-побратима Роанока (штат Вирджиния, США) доктором Патрисией Саппес. Они обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах между городами. Также во встрече принял участие второй секретарь представительства МИД в Пскове Александр Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Елена Полонская поприветствовала гостью на Псковской земле, отметив, что Псков и Роанок связывают давние отношения.

«Богатое событиями историческое прошлое роднит наши города, имеющие историческую ценность и уникальную культуру. Между нашими городами развиваются деловые, культурно-спортивные связи, реализуются совместные проекты и обмены делегациями. Искренне надеюсь, что наш город, известный своим гостеприимством, памятными местами и славными традициями, оставит в Вашем сердце самые светлые воспоминания. Уверена, что дружба между нашими городами-побратимами будет только крепнуть и приносить свои плоды на благо горожан», - подчеркнула Елена Полонская.

В рамках встречи стороны обсудили возможные пути укрепления побратимских отношений. Особое внимание было уделено развитию Пскова как туристического центра с учетом уникальности и самобытности города.

Стороны также обсудили вопрос увеличения программ обмена студентами. «Поддержка молодежного кластера - это одно из наших основных направлений», - отметила руководитель муниципалитета. «Я надеюсь, что мы найдем способы, чтобы между нашими университетами было как можно больше программ обмена студентами», - подчеркнула Саппес.

В завершение встречи Елена Полонская выразила надежду на продолжение и долголетие дружбы и вручила Патрисии Саппес памятные подарки.

Отметим, 16 октября 1992 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковом и Роаноком. С того времени связи между городами стали активно развиваться: обмены официальными делегациями, группами школьников и студентов, творческими коллективами. За годы побратимских отношений было осуществлено большое количество совместных проектов и мероприятий, среди которых участие школьников и студентов в академических программах, творческих и спортивных мероприятиях. Была создана программа по обмену между Феррум колледжем и ПГПИ, которая была наиболее успешной и продолжительной инициативой. 13 псковских студентов получили полные стипендии для обучения в Феррум колледже в течение одного семестра. Кроме того, осуществлялись обмены между студентами и преподавателями.

Еще одним большим направлением работы было сотрудничество в сфере здравоохранения и гуманитарная помощь. Оно началось в марте 1992 года, когда состоялся официальный визит делегации города Роанок под руководством председателя Общества дружбы Наташи Петерсен в город Псков. Помимо вузов и школ, гости посетили псковские больницы, куда привезли в дар медицинские расходные материалы и оборудование.