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Общество

Школьница из Себежа стала лауреатом суперфинала «ArtCon Music - 2019»

09.10.2019 15:14|ПсковКомментариев: 0

3-4 октября в Санкт-Петербурге состоялось яркое и грандиозное событие - IX суперфинал международного проекта «Салют Талантов» «ArtCon Music - 2019». В этом году в рамках суперфинала перед зрителями выступили более 750 юных талантов из 76 различных городов России, Германии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Казахстана, Азербайджана, Абхазии. На этот масштабный проект собрались обладатели гран-при и лауреаты I степени проекта «Салют Талантов» фестивального сезона 2018-2019 учебного года.

Город Себеж на суперфинале представила учащаяся Себежской детской школы искусств Анна Яковлева. Она была приглашена на это мероприятие после победы на международных конкурсах детского и юношеского творчества «Балтийский бриз» в Калининграде и «Белорусские узоры» в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Себежской ДШИ.

Профессиональное компетентное жюри высоко оценило выступление Анны и поставило ей наивысшие оценки конкурса, в результате чего она стала лауреатом I степени суперфинала и вошла в число номинантов на премию «Топ 10 лучших исполнителей» 2019 года.

В рамках суперфинала состоялся образовательно-развлекательный форум для детей, педагогов и родителей, который длился в режиме нон-стоп в течение второго фестивального дня. На форуме каждый юный и взрослый участник смог здорово прокачать свои знания по тематикам и направлениям, которые ему интересны, принять участие в семинарах и интерактивах, которые проводились сразу на нескольких площадках ArtCon.

Теги: #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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