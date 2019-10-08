Общество

В Счетной палате сообщили, что 12 млн россиян живут без доступа к водопроводу

Более 12 млн россиян живут без доступа к центральному водоснабжению. Об этом в среду сообщила замглавы Счетной палаты Галина Изотова на заседании в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Также, по ее словам, 11 млн человек в 83 регионах России не обеспечены качественной питьевой водой.

При этом в федеральном проекте «Чистая вода» не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды для жителей населенных пунктов.

«Чистая вода - это один из центральных вопросов для долголетия, активной и здоровой жизни, то есть ключевой для достижения двух национальных целей, зафиксированных в указе президента <...> — это основная наша задача. По нашему мнению, этот вопрос в дальнейшем не стоит оставлять без контроля», — сказала Изотова.