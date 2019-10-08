Общество

В Дедовичах активисты проекта «Единой России» «Чистая страна» высадили 50 лип

50 саженцев лип высадили активисты и сторонники «Единой России» в поселке Дедовичи. Экологическая акция прошла 9 октября в рамках партийного проекта «Чистая страна», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Новые деревья появились на улице Егорова. В благоустройстве территории приняли участие члены местного политсовета, депутаты-единороссы, общественники, молодежь.

«В преддверии 75-летия Великой Победы и в целях патриотического воспитания молодежи партактив присоединился сегодня к всероссийскому проекту «Лес Победы» по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы высадили 50 лип, которые будут напоминать подрастающему поколению о подвиге, совершённом их предками», - отметила секретарь районного отделения Партии Юлия Петрова.