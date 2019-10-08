Общество

Планировочные работы в парке Строителей в Пскове начнутся со следующей недели

Планировочные работы в парке Строителей в Пскове начнутся со следующей недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, об этом сообщил представитель подрядной организации, которая в рамках реконструкции улицы Леона Поземского будет заниматься благоустройством парка Строителей. Напомним, он располагается вдоль берега реки Псковы, и сегодня там побывали и. п. главы администрации города Александр Коновалов и замглавы администрации Валентина Зубова

Отчасти их рабочий выезд был связан с тем, что подрядная организация разбила строительный лагерь у подножия объекта культурного наследия, церкви Богоявления с Запсковья. Сегодня власти Пскова указали подрядчику на необходимость до конца текущей недели демонтировать строительный лагерь. Компании разъяснили, что установка объекта в этой части парка Строителей нарушает правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта, к тому же не была согласована с заказчиком проекта.

Представитель подрядчика пояснил, что нормативные документы обязывают его организовать на реконструируемой территории пожарный пост и иные вспомогательные объекты, необходимые для производства работ.

«Необходимо убрать лагерь с видовой площадки и перенести его в другое место, дабы не загромождать строительными материалами и техникой вид на объект, который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо уже сегодня сесть за чертежи и разбить на карте места расположения необходимых объектов», - дал поручение Александр Коновалов.

Также подрядчику было рекомендовано придерживаться графика производства работ, по которому благоустройство парка Строителей уже должно начаться. Подрядчик заверил, что готов со следующей недели приступить к планировочным работам в парке. Для этого согласована перекладка инженерных сетей и отработана технология, уточняется вертикальная планировка. График на первый месяц исполнения контракта отработан.

Власти Пскова также поручили подрядной организации ежемесячно до 10 числа представлять график работ на следующий месяц.

Напомним, в этом году в Пскове начинается масштабная реконструкция улицы Леона Поземского и прилегающих к ней территорий. Ремонтные работы продлятся два года. В общей сложности на них будет затрачено 353 млн рублей. Улица будет реконструирована на всем ее протяжении - от Троицкого моста до границы города Пскова. Реконструкция затронет тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы, парк Строителей и сквер Народовластия. Кроме того, будут заменены водопроводные, канализационные, ливневые сети, которые проходят под самой улицей. Средства на реализацию проекта будут выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках мероприятия по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».