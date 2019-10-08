Общество

Администрация Пскова: Камеры с улицы Свердлова были демонтированы в рамках антивандальных мероприятий

Камеры с улицы Свердлова и прилегающих парковых территорий в Пскове были демонтированы в рамках антивандальных мероприятий, а затем отнесены на площадку хранения на территории управления капитального строительства и ремонта, которое является заказчиком по данному муниципальному контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

«На сегодняшний день камеры изъяты отделом прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями в рамках проверки. Насколько я понимаю, с ними производятся какие-то следственные действия», - заявила Валентина Зубова.

Она также рассказала, что Псковская городская Дума уже приняла решение о передаче данных камер уполномоченному органу, так как у муниципального образования «Город Псков» нет органа, который имеет возможность собирать информацию с камер, а затем сообщать ее в ведомства, связанные и с пожарной безопасностью, и с безопасностью жизни и здоровья людей, в МЧС и УМВД.

«Этим будет заниматься уполномоченное подразделение, созданное администрацией Псковской области. Как только камеры вернут, они сразу же по описи будут переданы. Отмечу, что передаются не только камеры, но и вся система видеонаблюдения, которая состоит из кабельных линий и сооружений на них. Всю ответственность за них, техническое обслуживание и съемку информации будет нести уполномоченный орган», - заключила заместитель главы администрации Пскова.

Смотрите также Прокуратура не досчиталась 106 камер в парках и на улице Свердлова в Пскове

Напомним, в прокуратуре Псковской области ранее сообщили, что в настоящее время камеры видеонаблюдения, приобретенные в рамках муниципального контракта, отсутствуют на местах их назначения и не эксплуатируются.