Общество

Сформирован состав членов жюри «Киномании» в категория для начинающих кинолюбителей

Оргкомитет по проведению конкурса авторского молодежного короткометражного кино «Киномания» сформировал состав членов жюри в категория для начинающих кинолюбителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

В данной категории авторы фильмов смогут проявить себя в одной номинации – «Лучший молодёжный фильм». Дипломами I, II, III степени будут отмечены 3 лучшие работы.

В состав жюри вошли:

Андрей Пономарёв - исполнительный продюсер телеканала «Первый Псковский»

Наталья Юрченко - директор филиала ГТРК «Псков»

Виталий Михайлов - заместитель директора ГТРК «Псков»

Евгений Сумин - старший преподаватель кафедры связей с общественностью и журналистики, видеооператор ГППО «Медиахолдинг Псковской области»

Напомним, финал конкурса пройдет 16 ноября на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.