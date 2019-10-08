Сформирован состав членов жюри «Киномании» в категория для начинающих кинолюбителей

Оргкомитет по проведению конкурса авторского молодежного короткометражного кино «Киномания» сформировал состав членов жюри в категория для начинающих кинолюбителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.
В данной категории авторы фильмов смогут проявить себя в одной номинации – «Лучший молодёжный фильм». Дипломами I, II, III степени будут отмечены 3 лучшие работы.
В состав жюри вошли:
Напомним, финал конкурса пройдет 16 ноября на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.