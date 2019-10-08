Общество

Спикер Госдумы предложил обязать участковых жить в том же районе, в котором они работают

Участковые полицейские должны жить в том же микрорайоне и в том же доме, за который они отвечают, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на «правительственном часе» в Госдуме с вице-премьером Виталием Мутко, где обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает «ПГ».

Вячеслав Володин предложил принять закон, который обязывает застройщиков с 2021 года сдавать жилье только в районах, где строится социальная и транспортная инфраструктура. В этом же законе, считает спикер, нужно прописать, что участковые полицейские должны жить в том же районе и в том же доме, за который они отвечают.

«А так получается, что он живёт на одном конце города, а ездит на свой закреплённый участок в другой конец. Его уже после окончания рабочего дня не найдёшь. Надо также через законы прямого действия решить и эту проблему», — сказал спикер Госдумы.