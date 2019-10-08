Общество

Не вошедшие в специальный реестр детские лагеря оштрафуют на миллион рублей

Компании, которые к 1 июня 2020 года не войдут в реестр организаций детского отдыха, но продолжат принимать новые смены ребят, могут быть оштрафованы на сумму до одного миллиона рублей. Такой закон одобрил Совет Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Поправки в Кодекс об административных нарушениях входят в пакет, направленный на безопасность детского отдыха, и устанавливают ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которых не включили в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а они продолжают оказывать услуги. За это нарушение им придётся заплатить штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Как уточняется в документе, штраф не будут взимать с тех ИП и юридических лиц, которые завершают исполнение ранее взятых на себя обязательств, но только в том случае, если нахождение в таком лагере не представляет опасности для жизни и здоровья детей.

Компании, которые до 1 мая 2020 года не предоставят сведения для того, чтобы их включили в специальный реестр, не будут иметь право заниматься детским отдыхом. Чтобы войти в реестр, организациям необходимо предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность.