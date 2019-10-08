Общество

Сенаторы создадут специальную рабочую группу по поддержке народных промыслов в России

В Совете Федерации создадут рабочую группу по разработке предложений по поддержке народных промыслов в России. Такое поручение было дано спикером палаты регионов Валентиной Матвиенко в ответ на просьбу главы комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, сообщает «ПГ».

Олег Мельниченко рассказал, что сенаторы ознакомились с ситуацией в регионах по производству народных промыслов. «Есть проблемы с кадрами, в сфере популяризации народного искусства, но главное — это подходы к промышленному производству предметов народного искусства, что не совсем правильно», — считает он.

Сенатор напомнил, что даже во время Великой Отечественной войны было принято постановление Совнаркома о развитии народных промыслов и требовании «поддерживать людей, которые могут их поднимать и развивать». В связи с этим сенатор предложил создать рабочую группу, чтобы «подготовить и внести ряд законодательных предложений о поддержке наших промыслов, которые надо спасать и оберегать».

«Это - душа нашего народа. А еще - это основа въездного туризма», - заметил Олег Мельниченко.

Валентина Матвиенко полностью поддержала предложение коллеги - поручение создать рабочую группу дано комитету Совета Федерации по региональной политике.