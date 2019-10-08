Общество

В сентябре Роскомнадзор проверил более 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги систематических мероприятий по контролю точек доступа Wi-Fi в общественных местах Северо-Западного федерального округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роскомнадзора по Псковской области, специалисты проверили 549 точек доступа Wi-Fi. Было выявлено 3 случая нарушений (0,5% от общего числа проверенных точек), связанных с отсутствием идентификации пользователей и такое же количество точек, у которых отсутствовало ограничения доступа к противоправной информации в интернете.

По итогам проведенных мероприятий составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

В целях сокращения числа нарушений Роскомнадзор на регулярной основе наряду с контрольно-надзорной работой проводит профилактические мероприятия по всей стране, направленные на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi. Так, по результатам за первое полугодие 2019 года нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, выявлены в 408 случаях, что составляет 1,5% от общего числа проверенных точек, против 4,4% (794 точки) в первом полугодии 2018 года.