Общество

В Великих Луках ведется реконструкция кольцевого водопровода

В Великих Луках в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» ведутся работы по реконструкции системы кольцевого водопровода, который от очистных сооружений направляет воду в разные микрорайоны города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках двухлетнего проекта планируется заменить 1,3 км водопровода в районе улицы Тургенева. Это наиболее аварийный участок кольцевого водопровода, состоящий из изношенных труб различного диаметра.

В этом году проведены работы по замене труб на участке протяженностью более 530 метров. Сейчас установлены усиленные полипропиленовые трубы большого диаметра - 560 мм. В настоящее время подрядная организация ведет работы по врезке и установке заглушек. На проведение работ направят более 17 млн рублей.

Кроме того, первый заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк пояснил, что реконструкция системы водопровода позволит Великим Лукам постепенно уйти от речного забора воды. В настоящее время большая часть города уже обеспечена водой из подземного источника.

В следующем году на продолжение работ по реконструкции планируется направить более 26 млн рублей, что позволит привести в нормативное состояние еще более 700 метров водопровода. На 2021 год в рамках национального проекта «Экология» запланирован ремонт модулей очистных сооружений Великих Лук.