Общество

55 лиц за три месяца заблокировал в системе «Меркурий» Россельхознадзор из-за незаконного оборота пищевой продукции

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям использует систему «Меркурий» как инструмент для борьбы с незаконным оборотом пищевой продукции

Мониторинговой группой управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен анализ данных в системе «Меркурий» за третий квартал 2019 года, который показал, что за три месяца должностными лицами управления было заблокировано 55 уполномоченных лиц организаций и аннулирована регистрация в системе 4 пользователей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, основными нарушениями, за которые в отношении уполномоченных лиц были предприняты вышеуказанные меры, стало оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшим сроком годности и неверной датой выработки. Данные нарушения были допущены рядом хозяйствующих субъектов, среди которых ООО «Рекорд Плюс», ООО «Гранд», ООО «ТК Мир Колбас», ООО «Великоросс», ИП Никоноров О.Г., Стругокрасненское райпо, ИП Фролов Д.В.

Мониторинговой группой управления неоднократно фиксировалась ситуация, при которой дата производства продукции, указанная в ветеринарном сопроводительном документе, еще не наступила. «Продукция из будущего» незаконно заносится в систему для того, чтобы к моменту поступления товаров в точку назначения, они считались свежими. При этом фактический срок годности такой продукции остается неизвестен, что влечет за собой риск потребления населением некачественного и небезопасного продовольствия.

Пресекаемым мониторинговой группой управления нарушением, приводящим к блокировке пользователей в «Меркурии», является и занесение в систему продукции, на которую уполномоченные лица не имеют право оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ №646 «Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы на мясо и пищевые мясные продукты, упакованные в потребительскую или транспортную упаковку, исключающую их контакт с внешней средой, при условии, если они прошли установленные ветеринарным законодательством Российской Федерации процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности. Например, это касается перемещения мяса в полутушах, упаковка которого трудно реализуема и, как правило, не осуществляется. Данные нарушения были допущены: ООО «Стоик», ИП Акберов Д.А.О.

Еще одним регулярно выявляемым нарушением, приводящим к аннулированию регистрации пользователей в «Меркурии», является внесение заведомо ложных сведений о получаемой и вырабатываемой продукции в систему. Например, продукция, производимая «из воздуха». Такое наименование получили товары, которые незаконно легализуются на территории страны. В таких случаях отсутствует цепочка прослеживаемости продукции. То есть соответствующая действительности информация о сырье, из которого произведены товары, месте их производства и путях поступления на территорию РФ отсутствует. В «Меркурии» в таких случаях фигурируют уже готовые продукты. В числе выявленных нарушителей: ООО «Империал», ООО «Невская Молочная Группа», «Атлант-М», ИП Гусаров Д.В., ООО «Опт Торг».

Информация об уполномоченных лицах и производимых ими незаконных действиях, приводящих к аннулированию их регистрации в системе, может послужить основанием для проведения внеплановой проверки управлением Россельхознадзора и передается в правоохранительные и следственные органы для принятия мер в рамках компетенции.

Система «Меркурий» подтверждает свою эффективность, как инструмент для пресечения оборота незаконной продукции. Постоянная работа мониторинговой группы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям позволяет осуществлять дистанционный контроль и исключать возможность реализации фальсифицированных и недоброкачественных товаров.