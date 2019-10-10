Ребенок из Пскова может первым высадиться на «Марс»

Совсем скоро в ТЦ «Максимус» в Пскове откроется первый в России космический парк приключений для всей семьи - «Космодрайв».
«У жителей Пскова больше не будет возникать вопрос, куда пойти с ребенком в выходные», - уверены представители парка.
В «Космодрайве» можно пройти космическую подготовку за пару часов и отправиться к звездам вместе с детьми. Даже самые маленькие посетители познакомятся с миром космических технологий. В парке исполнятся мечты о полете на Луну, прогулке по Марсу и Юпитеру. «И это только начало», - уверяют в парке.
Для любого возраста найдется приключение:
Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся любителям острых ощущений. Как и удивительный генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове встали «дыбом». Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.
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«Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв, - говорят организаторы, - ведь отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».
Более подробная информация на сайте, VK или по телефону 8 (911) 693 00 65.