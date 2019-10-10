Общество

Ребенок из Пскова может первым высадиться на «Марс»

Совсем скоро в ТЦ «Максимус» в Пскове откроется первый в России космический парк приключений для всей семьи - «Космодрайв».

«У жителей Пскова больше не будет возникать вопрос, куда пойти с ребенком в выходные», - уверены представители парка.

В «Космодрайве» можно пройти космическую подготовку за пару часов и отправиться к звездам вместе с детьми. Даже самые маленькие посетители познакомятся с миром космических технологий. В парке исполнятся мечты о полете на Луну, прогулке по Марсу и Юпитеру. «И это только начало», - уверяют в парке.

Хотите порадовать ребенка и увлечь его темой космоса? Все приключения «Космодрайва» связаны с научными фактами: законами гравитации, жизнью на Международной космической станции и особенностями планет Солнечной системы.

Для любого возраста найдется приключение:

Тренажеры космонавтов и экскурсия по МКС для школьников;

Удивительная плазмокомната и марсинатор для малышей;

Квесты в виртуальной реальности и воздушные бои для взрослых.

Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся любителям острых ощущений. Как и удивительный генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове встали «дыбом». Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно!

Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь.

«Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв, - говорят организаторы, - ведь отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Более подробная информация на сайте, VK или по телефону 8 (911) 693 00 65.