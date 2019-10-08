Общество

Сергей Елизаров: Компания «Экопром» активно взаимодействует с экоактивистами

Компания «Экопром» - региональный оператор по вывозу ТКО в Псковской области — всегда идет навстречу активистам Общероссийского народного фонда. Такую точку зрения высказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров, комментируя взаимодействие регионального оператора и экоактивистов.

«К регоператору мы обращаемся в основном в рамках проекта "Генеральная уборка", - отметил он. - Его ядром является интерактивная "Карта свалок". Любой жители региона может занести туда свалку, а мы, зная ее расположение, пишем письма во все ведомства, которые ответственны за ее ликвидацию, в том числе обращаемся и в компанию "Экопром". Сергей Пайст, директор компании, картой активно пользуется, об имеющихся свалках знает.

Активисты неоднократно встречались с руководством ООО "Экопром", обсуждая совместную работу».

Один из рассмотренных вопросов — создание интерактивной карты по качеству очистки мусорных контейнеров. Инициатива была компанией поддержана. Сейчас разрабатывается примерный алгоритм, сообщил Сергей Елизаров.

Сотрудничать с оператором по вывозу ТКО проект «Генеральная уборка» начал с конца 2018 года. Тогда к общественникам обратились жители Псковского района, им нужна была помощь в вывозе большого количества мусора. «Мы прекрасно понимаем, что регоператор не может работать безвозмездно, выезжать по каждому нашему зову и бесплатно свалки убирать, - говорит Сергей Елизаров. - Но нам пошил навстречу, тем самым продемонстрировали, что компания готова идти на компромисс и взаимодействие».

Сейчас совместно с ООО «Экопром» общественники решают вопрос установки мусорного контейнера в деревне Зубово Псковского района. Много лет мусор скапливался у колодца, и теперь местные жители решили от него избавиться. Регоператор готов поставить контейнер, жители выбирают место. «У нас никаких претензий к работе компании нет. Более того, руководство ООО "Экопром" всегда готово выслушать и помочь», - заключил активист ОНФ.

Напомним, компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России.