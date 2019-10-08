Общество

Переселенцы из аварийного жилья могут получить дополнительные меры поддержки

Региональные власти смогут сами устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для собственников жилья при переселении из аварийных домов. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс и Закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесло на рассмотрение в Госдуму правительство, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект разработан Министерством строительства во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Документ призван усовершенствовать механизмы переселения граждан из аварийного жилья.

Так, местные власти получат полномочия по определению оснований для признания многоквартирного дома аварийным. Поправками устанавливается особый порядок выплат компенсаций за изымаемое аварийное жильё, сроки предоставления нового жилья переселенцам.

Кроме того, документом предполагается предоставить региональным властям право устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для собственников квартир при переселении из аварийных домов. Как отмечал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, это могут быть субсидии, покрывающие часть расходов на ипотеку или другие механизмы на выбор региона.

Вносимые поправки в Федеральный закон о Фонде ЖКХ закрепляют принцип целевого использования земли под расселяемыми аварийными домами, чтобы она не отдавалась под коммерческую застройку. Также расширяются направления, куда можно направить средства фонда, — это специальные социальные выплаты и льготная ипотека.

Другим законопроектом предлагается установить управление многоквартирным домом на основании договора с управляющей компанией, выбранной в результате конкурса. Предполагается, что такая мера позволит обеспечить развитие конкуренции на рынке управления жильем.