Общество

Валентина Матвиенко отчитала сенаторов-молчунов и прогульщиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду поставила вопрос о целесообразности пребывания в верхней палате российского парламента сенаторов, не проявляющих никакой активности и пропускающих пленарные заседания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я за восемь лет голоса некоторых сенаторов ни разу не слышала на заседании. Но это же парламент, от слова parler (на французском – ред.) - «говорить». Так нельзя, так неправильно... Вопросы не задают, не выступают, законы не докладывают, за свои регионы не заступаются. Простите, ну а какие же вы тогда сенаторы? Так невозможно работать!» - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Она подчеркнула, что сенаторы должны посещать пленарные заседания верхней палаты. «Очень строго предупреждаю всех, новых и неновых сенаторов, пленарные заседания - это святое. График у вас на руках. Не может и не должно ничего вас отвлекать от работы», - сказала Матвиенко, отметив, что это касается и посещения заседаний комитетов.

По ее словам, сенаторы, которые отсутствовали на заседании в среду, 9 октября, будут для начала приглашены на беседу. «А потом можем другие меры, если нужно, принимать», - сказала Матвиенко.

Она напомнила членам Совфеда, что каждый год они отчитываются перед законодательными и исполнительными органами власти, которые делегировали их в верхнюю палату парламента.

Как отметила спикер, нужно, чтобы активность всех членов Совета Федерации была одинаковой и заметной, чтобы все сенаторы имели поручения, знали, за что они отвечают в комитетах, какие направления ведут, какие законы за ними закреплены.