Общество

В ИК-6 УФСИН России по Псковской области изготовили оригинальные подставки для ножей

Производственная деятельность исправительной колонии № 6 не стоит на месте. В мастерской по выпуску художественной продукции были изготовлены оригинальные подставки для ножей из дерева с применением технологий на лазерном станке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

На данный момент это пробный вариант, в будущем планируется освоить нанесение на готовое изделие индивидуального рисунка, логотипа фирмы, памятных дарственных надписей.

Руководство территориального органа уделяет особое значение обеспечению рабочими местами осужденных. Трудоустройство осужденных решает одновременно сразу несколько задач: привитие дополнительных навыков, которые помогут в ресоциализации после освобождения, возможность погашения судебных исков. Также трудозанятость, по словам администрации исправительного учреждения, играет важную роль в воспитательном процессе осужденных.