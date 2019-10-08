Общество

В Псковском перинатальном центре прошла беседа с будущими мамами с участием представителя УГИБДД

Сегодня в Псковском перинатальном центре с участием представителя УГИБДД прошла беседа с будущими мамами. Встреча состоялась в рамках проекта «Детство без опасности», реализуемого федеральной программой «Безопасность дорожного движения», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

О том, что такое автокресло, для чего оно необходимо, как крепится в салоне автомобиля рассказали работники Псковского перинатального центра Екатерина Артемова, Екатерина Голубева, а также инспектор УГИБДД Мария Иванова.

В начале присутствующие познакомились с презентацией. Будущим мамам предстояло ответить на ряд высказываний по поводу использования и применения автокресел. В ходе общения подчеркивалось, что автокресло - это необходимый атрибут для детей. Известно, что данное детское удерживающее устройство в разы снижает риск травмирования ребенка при ДТП.

А далее с использованием макета сидения автомашины и автокресла собравшимся рассказали о том, как крепится в салоне данное удерживающее устройство, что такое система isofix, как правильно проложить ремень безопасности по креслу. Все желающие смогли потренироваться и проверить свои навыки.

По окончании лекционной части был продемонстрирован фильм «Маленькие вещи имеют большое значение», подготовленный коллегами из Экспертного центра «Движение безопасности» в рамках социальной кампании «Без вас не получится!».

Будущим мамам вручили буклеты по Правилам дорожного движения и световозвращающие наклейки для детской коляски.