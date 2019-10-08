Общество

Стражи порядка обсудили с великолучанами проблему профилактики мошенничества

Вчера в Доме культуры Ленинского Комсомола сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Великие Луки встретились с местными жителями. В этом мероприятии приняли участие представители управляющих компаний города, жильцы многоквартирных домов, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, Пресс-служба УМВД России по Псковской области.

На собрании обсуждалась ситуация, складывающаяся с мошенническими проявлениями. Отмечалось, что в городе на Ловати в 2019 году зарегистрировано 149 преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, когда нечистые на руку лица обманным путем похищали денежные средства со счетов доверчивых людей. Участковые уполномоченные полиции разъяснили собравшимся, как обычно действуют злоумышленники, к каким формам и методам прибегают с тем, чтобы заполучить у своих жертв информацию относительно их банковских карт.

Участникам встречи полицейские передали более 200 памяток-листовок по профилактике мошенничества, которые будут распространены в жилом секторе.