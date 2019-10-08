Общество

Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян

Неутешительные прогнозы западных экспертов по глобальному потеплению не актуальны для российских реалий, заявил радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наша страна, в основном, северная, и потепление климата, конечно же, будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой уменьшится. Обычно у нас бывают экстремально холодные периоды длительные, тогда работают с огромной перегрузкой подстанции на большой территории. Конечно же, потепление зимнее является определенным благом для нашей страны», — добавил Вильфанд.

Он напомнил, что существует несколько прогнозов развития глобального потепления.

«Есть жесткие сценарии, есть более мягкие сценарии <…> Даже если представить, что если сейчас мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то все равно потепление будет длиться ещё десятилетиями. Все зависит от того, как человечество поведет себя, как человек поведет себя», — пояснил он.

Ранее специалисты из США опубликовали исследование, согласно которому территория, которую из-за парниковых выбросов будет охватывать экстремально высокая температура, вырастет на 50-80%. Это может повысить смертность и привести к нагрузкам энергосетей. Такие изменения могут произойти на планете в течение тридцати лет.