Общество

Названы регионы России с самыми высокими стипендиями

Самые высокие академические стипендии в России получают студенты государственных вузов, расположенных в Якутии, где их размер составляет в среднем 7,18 тысячи рублей, пишет News.ru со ссылкой на данные Минобрнауки за 2018 год.

На второй и третьей строчке соответственно расположились Мурманская (6,55 тысячи рублей) и Магаданская (6,26 тысячи рублей) области. Замыкают пятёрку республики Алтай (6,04 тысячи рублей) и Тыва (5,99 тысячи рублей).

При этом наиболее низкие стипендии в России были зафиксированы в Ленинградской области (1,36 тысячи рублей), ЯНАО (1,82 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарии (2 тысячи рублей).

Отмечается, что индексация академической стипендии также запланирована на 2021-2022 годы — на 4% каждый год.



