Общество

Среднюю зарплату кондитера в Пскове выяснили экперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты кондитеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, кондитер в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 28 000 рублей, Великий Новгород – 25 000 рублей, Смоленск – 25 000 рублей, Ленинградская область – 31 000 рублей в месяц.