Общество

К экологической акции музейщиков «Михайловского» могут присоединиться все желающие

Традиционную экологическую акцию по уборке территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и экскурсионных маршрутов в конце летнего туристического сезона проведут сотрудники музея. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в этом сезоне среди прочего решено очистить от мусора берег реки Сороть у Дериглазовского моста, фамильное кладбище друзей семьи Пушкиных Сумароцких и Шелгуновых, а также два исторических кладбища. Первое из них - близ деревни Воронич. В частности, здесь сотрудники заповедника намерены оттереть ото мха и биологических загрязнений плиты на могилах двоюродного дяди Пушкина В.П. Ганнибала, знакомых поэта - священника И.Е. Раевского (попа Шкоды) и его дочери А.И. Скоропостижной, И.И. Княжевича и других.

Деревенское кладбище в деревне Ворониче, каким его увидел эстонский художник Эдуард Зеньчик (2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Второе историческое кладбище расположено на городище Воронич. Здесь находятся захоронения владельцев Тригорского - А.М. Вындомского, П.А. Осиповой и А.Н. Вульфа. Оба погоста, говоря музейным языком, являются объектами показа.

Акция «Чистые берега» запланирована в «Михайловском» на пятницу. Все желающие также могут принять в ней участие, отметили в музее.